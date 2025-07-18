На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей произошло на улице 1905 года в Москве, движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В районе дома 4 на улице 1905 года произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону улицы Ходынская "затруднено на 1,5 км и осуществляется по встречной полосе".