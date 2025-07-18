В Нальчике 40-летнего мужчину передали медикам, его жизни ничего не угрожает

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Травмированного альпиниста из Воронежа эвакуировали с горы Укю в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР). Спасатели привлекли для работ вертолет Ми-8, сообщили в ГУ МЧС России по КБР.

"В верховьях ущелья Безенги на высоте 3 800 метров турист получил траву ноги. Мужчина проходил по маршруту 3-А категории сложности на гору Укю в составе зарегистрированной группы из четырех человек. Спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России выдвинулись на место. В 13:30 работы завершены", - рассказал начальник подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Мухаммат Гулиев.

40-летнего мужчину эвакуировали в Нальчик, где передали медикам. Его жизни ничего не угрожает.

Работы провели сотрудники ЭВПСО.