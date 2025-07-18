Также журналисты обвиняются в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены в отношении журналистов "Дождя" (признан в РФ иноагентом) Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

"Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждены уголовные дела в отношении Екатерины Котрикадзе, Валерии Ратниковой и Тихона Дзядко, включенных в реестр иностранных агентов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты в одном из мессенджеров разместили публикации для неограниченного круга лиц, в которых, согласно исследованию, содержалась заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Следователями столичного СК рассматривается вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск. Ранее в отношении Дзядко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, он объявлен в розыск. "Следствием установлено, что он в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - заключили в столичном СК.

Дзядко - главный редактор телеканала "Дождь". Журналист внесен в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. В апреле этого года МВД России объявило его в розыск по уголовной статье. Котрикадзе работала на российском телевидении с 2003 года. С сентября 2020-го является руководителем информационной службы и ведущей телеканала "Дождь". 28 октября 2022 года Минюст России внес ее в список иноагентов. Ранее журналистку штрафовали за несоблюдение правил иноагента. Ратникова - корреспондент "Дождя", была внесена в реестр иноагентов в декабре 2023 года. Ее также штрафовали за аналогичные нарушения.