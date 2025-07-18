Главное управление МЧС РФ по региону сообщило, что, по предварительным данным, нефть попала в ручей

СЫКТЫВКАР, 18 июля. /ТАСС/. Разлив нефтесодержащей жидкости зафиксирован в 30 км от города Усинска Республики Коми. Предварительно, нефть попала в ручей, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

"18 июля поступила информация о том, что в 30 км от города Усинска обнаружен загрязненный участок с нефтесодержащей жидкостью, имеется попадание в ручей "Безымянный,"- говорится в сообщении. Для оценки обстановки на место планируется выезд межведомственной рабочей группы из муниципалитета, добавили в ГУ МЧС.

Это четвертый случай нефтеразлива в регионе с начала июля. Ранее разлив нефтесодержащей жидкости зафиксировали в болотистой местности в 40 км от Усинска. Угрозы попадания нефти в водные объекты не было, к уборке сразу приступили сотрудники специализированного предприятия "Природа".

В начале июля были зафиксированы два инцидента с загрязнением окружающей среды нефтепродуктами, сообщало Минприроды Коми. В первом случае произошел локальный разлив при замене межпромыслового трубопровода, во втором - несанкционированный слив нефтесодержащей жидкости с дороги, было загрязнено около 1,2 тыс. кв. м площади на территории Кыртаельского месторождения в Печорском районе. В обоих случаях были созданы оперативные группы для ликвидации последствий загрязнений. Часть нарушений на территории Кыртаельского месторождения устранена, сообщал печорский природоохранный межрайонный прокурор.