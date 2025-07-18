В Карачаево-Черкесии с Кислых источников вертолетом эвакуировали туристку

После того, как у женщины резко ухудшилось самочувствие, спасатели оказали ей первую помощь и передали врачам, сообщает ГУ МЧС по республике

ЧЕРКЕССК, 18 июля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали на вертолете с Кислых источников туристку, которой стало плохо в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

"В поселке Пхия Урупского района у женщины, отдыхавшей на Кислых источниках, резко ухудшилось самочувствие. На место происшествия выдвинулись спасатели МЧС России, которые оказали первую помощь и находились рядом до прилета авиации МЧС", - говорится в сообщении.

Женщину доставили в Черкесск и передали врачам, добавили в ведомстве.