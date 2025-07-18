Пресс-служба УФСБ по региону сообщила, что двое мужчин похитили бюджетные средства на сумму 19,5 млн рублей

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Двух мужчин задержали по делу о хищении бюджетных средств на сумму 19,5 млн рублей, выделенных на ремонт предприятий оборонно-промышленного комплекса в Казани. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Татарстану.

По данным ведомства, учредитель ООО "ИСК "Станко Эксперт" и его компаньон присвоили себе полученные в качестве аванса за выполнение ремонтных работ на предприятиях ОПК деньги. Размер средств составил 19,5 млн рублей. Своими противоправными действиями они причинили компаниям ущерб в особо крупном размере.

Заведено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ (мошенничество). Оперативно-разыскные мероприятия, а также следственные действия продолжаются.