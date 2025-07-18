Пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что мужчина, установив сотрудничество с представителями спецслужб Украины, размещал в мессенджере оправдывающие деятельность украинских структур материалы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Нижегородской области к 11 годам колонии по делу о госизмене. Мужчина установил сотрудничество с представителями украинских спецслужб и размещал в мессенджере материалы, оправдывающие деятельность украинских структур, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на год, запретом на администрирование интернет-ресурсов сроком на 3 года, а также штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина в 2022 году в интернете установил контакты с представителями Украины, дав четкое согласие сотрудничать с ними на конфиденциальной основе. В процессе сотрудничества, используя Telegram, он неоднократно допускал публичное размещение материалов, оправдывающих деятельность украинских структур, признанных на территории РФ террористическими.

В 2023 году злоумышленник был задержан и заключен под стражу. В его отношении были возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.