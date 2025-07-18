По информации Комитета ветеринарии Республики Марий Эл, бешенство подтвердилось у собаки в деревне Якимово

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен в деревне Якимово, расположенной в городском округе Йошкар-Олы, с 18 июля по указу главы Марий Эл Юрия Зайцева. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Йошкар-Олы.

"Эпизоотическим очагом отмечена территория личного подсобного хозяйства, расположенного по улице Якимово, дом №87а. По информации Комитета ветеринарии Республики Марий Эл бешенство подтвердилось у содержащейся по данному адресу собаки", - говорится в сообщении.

Неблагополучной территорией назван радиус в пределах 1 км от указанного адреса.