Это может быть связано в возбуждением уголовного дела за нарушение закона об иноагентах, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин - внесен в РФ перечень иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

"Дремин Иван Тимофеевич. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. При этом там не уточняется, по какой статье ведется розыск. Вместе с тем в карточке отмечается, что разыскиваемый имеет особые приметы - татуировки на правой части лба и под глазами (надписи).

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что объявление его в розыск может быть связано в возбуждением уголовного дела за нарушение закона об иноагентах.

Минюст признал рэпера Face иноагентом в апреле 2022 года.