Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что выбиты окна, частично посечены фасады и кровля

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины получили повреждения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины выбиты по центру города Рыльска в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Выбиты окна, частично посечены фасады и кровля", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что на месте происшествия находится глава района, работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.