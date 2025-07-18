В Рязани 12 августа рассмотрят жалобу на приговор бывшему вице-губернатору

Игорь Греков осужден на 17 лет по делу о мошенничестве и получении взяток

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Рязанский областной суд назначил на 12 августа рассмотрение жалобы на приговор бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову по делу о мошенничестве и получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Дата рассмотрения - 12 августа", - сказала собеседница агентства.

16 мая Советский районный суд приговорил Грекова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей. Также суд взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 млн рублей.

Установлено, что с января 2018 года по январь 2021 года Греков, действуя в составе организованной группы, получил взятки от представителей коммерческих организаций, денежные средства передавались за общее покровительство при заключении госконтрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для региона. Общая сумма взяток составила более 136 млн рублей. Кроме того, он похитил более 15 млн рублей из бюджета при закупке дорожной техники.

Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018 года он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также он имеет другие ведомственные и государственные награды.