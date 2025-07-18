Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что никто не пострадал

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Смоленской области два беспилотника ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны России сбиты два беспилотника. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Губернатор попросил жителей при обнаружении частей БПЛА не приближаться к ним. "Об их местоположении прошу информировать экстренные службы по телефону 112", - добавил Анохин.