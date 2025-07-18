Над Тульской областью сбили украинский беспилотник

ТУЛА, 18 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Тульской области еще один БПЛА. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили еще один беспилотник", - написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в Минобороны РФ сообщали об одном сбитом беспилотнике ВСУ над регионом.