Над Тульской областью сбили украинский беспилотник

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал

ТУЛА, 18 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Тульской области еще один БПЛА. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили еще один беспилотник", - написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об одном сбитом беспилотнике ВСУ над регионом.