Фигурантку дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова переобъявили в розыск

Украинку Ярославу Хрестину заочно арестовали

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фигурантка уголовного дела о подрыве машины экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова украинка Ярослава Хрестина переобъявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Хрестина Ярослава Геннадьевна разыскивается по статье УК", - сказано в базе. В особых приметах указано "переобъявлен".

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров получил ранения, но выжил.

Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. С февраля 2022 года они начали подготовку к совершению преступления, разработали детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за деньги. По данным следствия, несколько фигурантов обеспечивали финансирование участников террористической группы, передавая им деньги, консультируя относительно изготовления и активации взрывного устройства, передавая для его сборки необходимые компоненты. Так, Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей. Уголовные дела в отношении трех этих фигурантов направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск двух граждан Украины Ярославы Хрестиной и Максима Чупруна, а также иных лиц.