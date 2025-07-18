В пресс-службе регионального правительства отметили, что масштаб ущерба из-за непогоды выясняется

ВОРОНЕЖ, 18 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Нижняя Катуховка Новоусманского района Воронежской области после града. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В селе введен режим ЧС", - сказал собеседник агентства, отметив, что масштаб ущерба из-за непогоды выясняется.

Нижнекатуховское сельское поселение расположено в восточной части Новоусманского муниципального района Воронежской области. На территории сельского поселения расположены два населенных пункта: села Нижняя Катуховка и Трудолюбовка.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в субботу днем в Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах град. Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура плюс 25-30 градусов.