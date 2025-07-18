Врип главы городского округа Михаил Шувалов сообщил, что повреждена высоковольтная линия

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Беспилотник сбит в Дмитровском городском округе Московской области. Повреждена высоковольтная линия, сообщил врип главы городского округа Михаил Шувалов.

"Сегодня в нашем округе был сбит вражеский беспилотник. Он упал в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших нет, угрозы для населения нет. На месте работают экстренные службы. Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют неполадку", - написал он в Telegram-канале.

Шувалов уточнил, что все экстренные службы действуют четко и слаженно. "Ситуация под контролем", - добавил он.