Операция успешно достигла цели, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа

ДОХА, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные мятежным йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы), нанесли удар по аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, применив гиперзвуковую баллистическую ракету. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Ракетные войска <…> провели уникальную военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа, обращение которого транслировал принадлежащий йеменским мятежникам телеканал Al Masirah.

По словам представителя "Ансар Аллах", операция "успешно достигла своей цели". В результате удара, утверждает Сариа, работа главного аэропорта Израиля была приостановлена, а миллионы израильтян "были вынуждены бежать в убежища".

18 июля вечером пресс-служба израильской армии сообщила об очередном запуске ракеты из Йемена в сторону еврейского государства, она была успешно перехвачена. Из-за ракетной угрозы во многих регионах страны была активирована воздушная тревога.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.