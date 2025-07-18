В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелись несколько частных домов

Пострадал один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Падение обломков беспилотного летательного аппарата привело к пожару в нескольких частных домах в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага. Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по улице Советской загорелись несколько частных домов. <...> По предварительной информации, ранен один человек", - говорится в сообщении.

Слюсарь добавил, что еще одно возгорание произошло в Донецке Ростовской области. Там упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар.