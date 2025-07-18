Родственники военнослужащего сообщили о его пропаже без вести после возвращения на Украину, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вернувшийся из плена украинский военный из 1-й отдельной танковой бригады мог умереть в застенках СБУ в ходе пыток. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родственники солдат 1-й ОТБр сообщили, что военнослужащий бригады Хмыль А. В. пропал без вести после возвращения на Украину в рамках обмена пленными. Высока вероятность, что украинец отказался возвращаться в ВСУ и умер в ходе пыток в застенках СБУ", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизуют в ВСУ повторно вернувшихся на Украину российского плена военных в нарушение Женевской конвенции.