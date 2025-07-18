Заместитель генерального директора ФКУ "Налог-сервис" дает признательные показания и готов заключить досудебное соглашение

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора ФКУ "Налог-сервис" Дмитрий Шалаев, обвиняемый в получении взятки от миллиардера Сергея Мацоцкого, дает признательные показания и готов заключить досудебное соглашение. Это следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Шалаев выразил желание заключить досудебное соглашение, по делу дает подробные, правдивые показания, в связи с чем не намерен скрываться, препятствовать установлению обстоятельств по делу", - отмечается в документе.

Вместе с Шалаевым в получении взяток обвиняется генеральный директор ФКУ "Налог-сервис" Роман Филимошин. Следствие считает, что они получили незаконное денежное вознаграждение от Сергея Мацоцкого за покровительство его компании. Их арестовали в апреле.

Мацоцкий скрылся от следствия и объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу заочно. Дело расследует Следственный комитет РФ.