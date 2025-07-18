На Камчатке в состоянии пострадавшей от медведя туристки появилась положительная динамика

В ближайшее время женщину планируют перевести в краевую больницу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июля. /ТАСС/. Положительная динамика появилась в состоянии туристки из Саратова, на которую в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки на Камчатке напал медведь. Состояние женщины все еще оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе Минздрава Камчатского края.

"Состояние стабильное, тяжелое, за ночь появилась небольшая положительная динамика. Сейчас решается вопрос о переводе пациентки в Камчатскую краевую больницу, ее состояние позволяет это сделать, но последнее слово здесь за ее лечащим врачом. Вероятнее всего, перевод состоится в ближайшее время", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Олега Мельникова.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Пострадавшую доставили в больницу, у нее диагностировали множественные обширные укушенные рваные раны, перелом. Пациентку незамедлительно прооперировали, ее состояние удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Тургруппа, с которой женщина отправилась в поход, не была зарегистрирована. По итогам проверки профильных ведомств возбуждено уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.