Площадь возгорания составила 250 кв. м, сообщили в региональном центре по ГО и ЧС

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Подлесный Самарской области. Об этом сообщает региональный центр по ГО и ЧС.

"По прибытии было установлено, что горит дом [на площади] 250 квадратных метров. <...> К сожалению, три человека погибли", - сообщили в ведомстве.

По данным центра, сообщение о пожаре на Вишневой улице в поселке Подлесный поступило в 02:50 (01:50 мск), в 05:30 (04:30 мск) горение было ликвидировано. В тушении пожара участвовали 32 человека личного состава и 7 единиц техники. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.