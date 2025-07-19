В отношении ребенка противоправные действия не совершались, сообщили в ГУ МВД России по региону

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Мальчик 12 лет, потерявшийся 17 июля на берегу Волги в районе Крестовой поляны в Самарской области, найден живым. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

"18 июля в восьмом часу вечера ребенка разыскали. Он находился на территории села Ширяево. Полицейские установили, что в отношении мальчика противоправные действия не совершались", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, родители ребенка обратились в дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району за помощью 17 июля после того, как мальчик днем ушел с места отдыха на правом берегу реки Волга в районе Крестовой поляны и не вернулся.

В поисках ребенка были задействованы сотрудники полиции, волонтеры "ЛизаАлерт" Самарской области, представители СМИ и блогосферы.