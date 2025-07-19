Состояние пострадавших стабильное, сообщили в Минздраве региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. 14-летний подросток и его родители получили ранения в селе Верхняя Криница Запорожской области в результате удара украинского БПЛА. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"14-летний подросток и двое его родителей пострадали в результате удара БПЛА в селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. С осколочными ранениями госпитализированы в местную больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.