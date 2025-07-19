Еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Столкновение автомобиля Audi с троллейбусом произошло в Екатеринбурге, один человек погиб, трое, по предварительным данным, травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев автоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом, двигавшимся в противоположном направлении. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте, трое других участников ДТП в настоящее время осматриваются медиками", - сказано в сообщении.

Как информировали в Telegram-канале Минздрава Свердловской области, в результате ДТП пострадали три человека. "Один находится в состоянии клинической комы, один - в состоянии средней степени тяжести, одного пострадавшего успешными реанимационными действиями прибывшей бригады скорой медицинской помощи удалось вывести из состояния клинической смерти. Всех трех пострадавших везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Сотрудники полиции выясняют личности участников аварии, а также количество пассажиров в общественном транспорте.