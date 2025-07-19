Пострадавших госпитализировали, сообщили в городской Госавтоинспекции

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Автомобиль наехал на бордюр и перевернулся в Октябрьском районе Новосибирска. Два молодых человека и две девушки пострадали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

"Мужчина 2005 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, у дома 102 на улице Выборной не справился с управлением совершил наезд на бордюрный камень, после чего допустил опрокидывание на стойку дорожного знака", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель 2005 года рождения, пассажир 2006 года рождения и две девушки-пассажирки (2006 и 2007 годов рождения). С полученными травмами они доставлены в лечебное учреждение.