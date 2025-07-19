Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Один из пострадавших в столкновении автомобиля Audi с троллейбусом в Екатеринбурге умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Еще один участник ДТП на улице Краснофлотцев скончался в больнице: пассажирка автомобиля Audi, пострадавшая в сегодняшнем ДТП в Екатеринбурге, скончалась в 23-й центральной городской клинической больнице. Ранее на месте аварии погиб водитель [легкового автомобиля]", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на улице Краснофлотцев водитель Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом, двигавшимся в противоположном направлении. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте, трое пострадали. Как уточняли в Минздраве Свердловской области, один пострадавший находился в состоянии клинической комы, один - в состоянии средней степени тяжести, одного успешными реанимационными действиями прибывшей бригады скорой медицинской помощи удалось вывести из состояния клинической смерти. Все трое были доставлены в больницу.

Автоинспекторы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.