Мужчина напал и ударил потерпевшую после того, как она отказалась с ним познакомиться, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку после сообщений о нападении на девушку в Москве после отказа познакомиться. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в городе Москве мужчина напал и ударил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться. По данному факту <...> незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи установят все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе.

Ранее в интернете появилась информация о том, что к девушке в Москве подошел молодой человек с целью познакомиться и взять номер телефона. После отказа с ее стороны злоумышленник ударил девушку ногой в спину.