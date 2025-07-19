Пострадавшая находится под наблюдением врачей, сообщили в компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дежурная по станции Лихая пострадала после падения обломков беспилотника на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, она находится под наблюдением врачей. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) окажет ей необходимую помощь, сообщили в компании.

"В результате падения обломков БПЛА в Ростовской области пострадала дежурная по станции Лихая. Силами железнодорожных медиков она перевезена из больницы Каменск-Шахтинского в клинику "РЖД-медицины" в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что жизни пострадавшей ничего не угрожает. "Сотруднице компании будет оказана вся необходимая помощь", - заверили в РЖД.