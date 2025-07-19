Более 30 жертв - это люди, ожидавшие получения гуманитарной помощи

ТУНИС, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 70 человек погибли в секторе Газа 19 июля в результате ударов Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в больницах анклава.

По его информации, в их числе 36 человек, ожидающих получения гуманитарной помощи у центров распределения.

Израильская армия 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе.