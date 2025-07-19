На борту находились более 50 человек

ХАНОЙ, 19 июля. /ТАСС/. Тела трех погибших обнаружили спасатели после крушения туристического судна в заливе Халонг на севере Вьетнама. Об этом сообщила газета "Куан дой нян зан".

По данным Вьетнамского информационного агентства, еще 22 человека спасены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Их первоочередной задачей является обеспечение безопасности жизни людей, подчеркнули в Народном комитете (провинциальной администрации) провинции Куангнинь, к юрисдикции которой относится Халонг.

Согласно официальным данным, на судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека, в том числе 48 туристов и пять членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром корабль перевернулся. Сразу после получения информации о бедствии чрезвычайные службы провинции Куангнинь в срочном порядке приступили к проведению поисково-спасательных работ.