В окрестностях Энергодара загорелся лес

ЗАЭС работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло в лесном массиве в окрестностях Энергодара, ситуация контролируется оперативными службами. Промышленная площадка Запорожской АЭС не затронута, станция работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

"Информация о возгорании на территории Запорожской АЭС не соответствует действительности. Пожара на промышленной площадке станции нет. Реальный пожар зафиксирован в лесном массиве в окрестностях Энергодара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация контролируется, специализированные службы оперативно реагируют и локализуют возгорание. "Запорожская АЭС работает в штатном режиме, технологические процессы протекают нормально, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены", - уточнили в пресс-службе.

Там также добавили, что радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и на прилегающих территориях находится в пределах природной нормы. Угрозы радиационной безопасности нет.