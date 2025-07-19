Еще 25 пострадали, сообщил глава сообщества Красного Полумесяца провинции Фарс Хосейн Дарвиши

ТЕГЕРАН, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб, около 25 получили травмы в результате ДТП с автобусом в провинции Фарс на юге Ирана. Об этом сообщил глава сообщества Красного Полумесяца провинции Хосейн Дарвиши.

"Сразу после получения информации о происшествии на место ДТП были направлены три команды спасателей Красного Полумесяца. К сожалению, на данный момент известно о гибели 21 нашего соотечественника и 25 пострадавших", - приводит его слова агентство ISNA.

Информация об опрокидывании пассажирского автобуса на автодороге между городами Фирузабад и Кевар была получена в 11:33 по местному времени (11:03 мск), добавил Дарвиши. По его информации, автобус направлялся в Мешхед.