Устанавливаются обстоятельства произошедшего

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Пятилетний мальчик погиб в Комсомольском районе города Тольятти Самарской области, попав под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, 19 июля примерно в 11:50 [10:50 мск] 37-летняя женщина, управляя автомобилем Honda Civic, возле дома №37а по ул. 13 линия, на нерегулируемом пешеходном переходе, допустила наезд на пятилетнего мальчика, который, с ее слов, выбежал на проезжую часть. Ребенок скончался на месте ДТП", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.