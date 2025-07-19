В оперативных службах сообщили, что подтверждена информация об одном раненом

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар по жилому многоквартирному дому в центре Донецка. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, прилеты ракет также зафиксированы на территории республиканского травматологического центра.

"На Университетской прилеты в жилой многоквартирных дом. <...> Прилетело и во двор травмы", - сообщили в оперативных службах. "Пока подтверждена информация об одном раненом мирном жителе", - уточнили там.

Как сообщает корреспондент ТАСС, одна из ракет упала и разорвалась у основания жилого пятиэтажного дома. В результате разрыва фасад дома, окна, балконы и частично перекрытия получили повреждения.

Позже в оперативных службах заявили, что удар велся при помощи РСЗО HIMARS.