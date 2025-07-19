На Украине заявили о гибели военного летчика во время задания

Константин Оборин был ветераном войны в Афганистане, а также возглавлял авиаклуб, отметил мэр Одессы Геннадий Труханов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Украинский летчик Константин Оборин с позывным "Камикадзе" погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Очень грустная новость для Одессы. Во время выполнения боевой задачи погиб Константин Оборин", - написал он в своем Telegram-канале.

Труханов уточнил, что Оборин был ветераном войны в Афганистане, а также возглавлял авиаклуб "Одесса". Мэр отметил, что давно знал летчика. "В последнее время мы почти не виделись - он и в свои 63 года продолжал выполнять боевые задания. И погиб, оставаясь верным присяге", - добавил Труханов, назвав гибель Оборина "болезненной потерей для всей Одессы".

Место, время и обстоятельства гибели летчика не уточняются.