Несколько часов в стражей порядка стреляли фейерверками, забрасывали бутылками с горючей смесью и камнями

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Десять сотрудников полиции пострадали на западе Франции в ходе ночных беспорядков в коммуне Лимож, попав в засаду вооруженных хулиганов. Об этом сообщила газета Le Figaro.

В ночь на субботу большая группа людей, скрывавших лица масками и вооруженных арматурой и пиротехникой, возвела баррикаду на шоссе RN 141. Они бросали камни в проезжавшие машины, в некоторых случаях пытались их тормозить и проникали в салон. Полицейские прибыли на место после многочисленных жалоб водителей.

Однако в районе, где происходили беспорядки, на правоохранителей была организована засада. Утверждается, что несколько часов в стражей порядка стреляли фейерверками, забрасывали бутылками с горючей смесью и камнями, в том числе и из окон расположенных у дороги домов. Во время разгона хулиганов прибывшие на подкрепление отряды сделали более 240 выстрелов из ручных гранатометов газовыми и свето-шумовыми гранатами, а также резиновыми снарядами. По предварительным данным, в беспорядках участвовало от 50 до 100 хулиганов.

Отмечается, что беспорядки вспыхивают в этом районе еще с Национального праздника 14 июля. 15 и 16 июля полицейские конфисковали у местных жителей пиротехнику и канистру с горючим, после чего подверглась нападению. И несмотря на то, что разразившиеся в ночь на субботу беспорядки к настоящему моменту удалось подавить, обстановка в районе остается напряженной, заявил газете источник в правоохранительных органах. Для усиления местной полиции в Лимож было направлено полицейское спецподразделение CRS 82.