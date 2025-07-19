Среди них восемь детей, сообщило агентство

ХАНОЙ, 19 июля. /ТАСС/. Не менее 27 человек погибли в результате крушения туристического судна в заливе Халонг Южно-Китайского моря в северной части Вьетнама. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство.

© ТАСС/ Reuters/ Viral Press

По состоянию на 20:45 (16:45 мск) чрезвычайные службы обнаружили тела 27 погибших, в том числе 8 детей. 11 человек были спасены, передает агентство. Ранее сообщалось об одной жертве и 12 спасенных.

Согласно официальной информации, на круизном судне с бортовым номером QN-7105 находились 53 человека: 48 пассажиров и 5 членов экипажа. Из-за внезапной грозы со шквалистым ветром оно перевернулось. По данным портовых властей, пассажирами были жители Ханоя, приехавшие с семьями в туристическую поездку в Халонг. Самому старшему было 53 года, самому младшему - 3 года.

После получения сообщения о бедствии чрезвычайные службы провинции Куангнинь в срочном порядке приступили к проведению поисково-спасательных работ. Власти мобилизовали полицию, пограничную службу, военно-морской флот и множество спасательных судов. Операция осложняется сильным дождем и ограниченной из-за наступления темноты видимостью.