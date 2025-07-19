В Минздраве республики сообщили, что в числе пострадавших 18 детей

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика в Гунибском районе Дагестана, среди пострадавших 18 детей, сообщили в Минздраве республики.

"В результате ДТП в Гунибском районе, по предварительным данным, пострадал 21 человек, в том числе 18 детей. Тяжелораненых трое, из них один ребенок", - говорится в сообщении.

Пострадавших планируют транспортировать вертолетом в стационары Махачкалы.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали, что ДТП с грузовиком произошло 19 июля вблизи села Салта в Гунибском районе. Дети находились в кузове грузового автомобиля.