В прокуратуре республики сообщили, что тела обнаружили в урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района

ЧЕРКЕССК, 19 июля. /ТАСС/. Разряд молнии убил пастуха и несколько животных в урочище Шайлыкъ-Сырт в Карачаево-Черкесии, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Прокуратура Карачаевского района контролирует ход процессуальной проверки по факту гибели мужчины в результате поражения молнией. По предварительным данным, 17 июля 2025 года в урочище Шайлыкъ-Сырт Карачаевского района были обнаружены трупы мужчины и нескольких животных, погибших, предположительно, в результате воздействия электрического разряда молнии", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки предстоит установить обстоятельство произошедшего.