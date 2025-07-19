Как сообщила газета The Times, самым пожилым участником протеста, оказавшимся в отделении полиции, стала 80-летняя предпринимательница Ирина Фик

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Более 100 человек задержаны в Великобритании на акциях протеста против внесения пропалестинского движения Palestine Action в список запрещенных в королевстве организаций. Об этом говорится в заявлениях полиции тех городов и областей, где в субботу состоялись демонстрации.

Больше всего демонстрантов задержано в Лондоне - 65 человек. Это самое большое число за все три субботы, когда проводились подобные акции. 18 человек были задержаны в Манчестере, 17 - в Бристоле, 8 - в городе Труро в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

В большинстве случаев задержания были произведены в рамках раздела 13 к Закону о борьбе с терроризмом от 2000 года, что предусматривает наказание до полугода тюремного заключения. Так, в Лондоне людей задерживали за плакаты с выражением поддержки Palestine Action.

Как сообщила газета The Times, самым пожилым участником протеста, оказавшимся в отделении полиции, стала 80-летняя предпринимательница Ирина Фик из северного Лондона. Она выступила против запрета Palestine Action, так как это представляет собой, по ее словам, "эрозию гражданских прав".

Акции были организованы правозащитной организацией Defend Our Juries. За последние три субботы на ее манифестациях в поддержку Palestine Action были задержаны более 100 человек. Таким образом задержания 19 июля в Лондоне стали самыми масштабными с момента начала проведения этих акций.

Плакаты и сувениры

Кроме того, в Лондоне в субботу состоялось Национальное шествие за Палестину, организованное организацией Palestine Solidarity Campaign. Несколько тысяч демонстрантов прошли по городу и под конец марша устроили митинг у решетки резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как убедился корреспондент ТАСС, в руках у демонстрантов были традиционные плакаты с текстами о необходимости освободить Палестину, перестать поставлять оружие Израилю и убивать детей. Тут же продавались сувениры с пропалестинской тематикой, бесплатно раздавали Кораны, газеты левых организаций, собирались средства в поддержку Палестины. Среди собравшихся было много пожилых людей и молодежи.

Как Palestine Action оказалась вне закона

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании вместе с "Русским имперским движением" и американской неонацистской группировкой Maniacs Murder Cult по предложению главы МВД Соединенного Королевства Иветт Купер. Ее инициативу поддержали члены Палаты общин и Палаты лордов британского парламента. Таким образом, членство во всех перечисленных организациях, участие в их собраниях и любая форма поддержки их деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. Они распылили красную краску в турбинные двигатели самолетов и ломиками разбили их корпуса. В движении объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители". 26 июня британская полиция задержала четырех подозреваемых в порче самолетов. Их возраст варьируется от 22 до 36 лет.

18 июля по этому делу прошло первое предварительное слушание. На нем было сообщено, что ущерб двум самолетам составил 7 млн фунтов ($9,4 млн). Из-за загруженности суда следующее слушание, на котором будет подниматься вопрос признания вины, намечено на январь 2026 года. Обвиняемые продолжат оставаться под стражей. Судебный процесс с участием коллегии присяжных начнется в январе 2027 года.

В новость внесены изменения (20:45 мск) - добавлена информация о задержаниях.