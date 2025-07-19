Один из несовершеннолетних получил тяжелые травмы

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту ДТП с грузовиком, в котором пострадали 18 детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 июля в селе Салта Гунибского района водитель автомобиля УАЗ, в котором находились еще 2 взрослых и 18 несовершеннолетних, не справившись с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги и опрокидывание транспортного средства.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщали, что в ДТП пострадали 18 детей и 3 взрослых, дети находились в кузове грузовика. Трое из пострадавших, в том числе ребенок, получили тяжелые травмы.