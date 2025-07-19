Еще пять получили ранения, заявил глава республики

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, еще пять получили ранения вследствие атак со стороны Вооруженных сил Украины в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще пять мирных жителей республики пострадали к этому часу из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Так, в результате удара ВСУ по Киевскому району Донецка ракетами РСЗО HIMARS пострадал мужчина 1972 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате применения ВСУ ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1991 года рождения. В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за применения противником реактивной артиллерии погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения. Кроме того, на автодороге между Угледаром и Павловкой ранения средней степени тяжести получил мужчина 1994 года рождения.

Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Он также сообщил, что в результате украинских ударов повреждены три жилых дома в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, уничтожен дом в поселке Красный Партизан, повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры в Киевском районе Донецка (республиканский травматологический центр, магазин, ЛЭП), в Никитовском районе Горловки (школа, газопровод, неэксплуатируемое кафе), в поселке Красный Партизан (газораспределительная станция), два автомобиля в Киевском районе Донецка.

Всего, по данным главы ДНР, со стороны ВСУ совершены восемь вооруженных атак по территории ДНР с применением реактивной артиллерии HIMARS калибра 227 мм, а также ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных БПЛА.