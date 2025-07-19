Они работают над закрытием теплового контура в пострадавших квартирах, убирают осколки и разрушенные конструкции

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и Молодежка Народного фронта подключились к ликвидации последствий обстрела Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВСКС.

"Добровольцы Донецкого РО ВСКС совместно с активистами Молодежки Народного фронта оперативно прибыли на место обстрела в центре Донецка, чтобы помочь ликвидировать последствия обстрела. Студенты-спасатели проводят поквартирный обход. Они работают над закрытием теплового контура в пострадавших квартирах, убирают осколки и разрушенные конструкции", - сказали в пресс-службе.

В результате украинских ударов ракетами РСЗО HIMARS повреждены три жилых дома и семь объектов гражданской инфраструктуры, включая республиканский травматологический центр, в Киевском районе Донецка. Пострадал мужчина 1972 года рождения. Всего, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, со стороны ВСУ совершены восемь вооруженных атак по территории ДНР с применением реактивной артиллерии HIMARS калибра 227 мм, а также ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных БПЛА.