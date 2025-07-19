Беспилотники были ликвидированы над Брянской, Калужской, Курской, Тульской и Белгородской областями, а также в Московском регионе и над акваторией Черного моря

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 июля 2025 года в период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА - над территорией Брянской области, 9 БПЛА - над территорией Калужской области, 4 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, по 2 БПЛА - над территорией Курской области и над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА - над территориями Тульской и Белгородской областей", - сказали там.