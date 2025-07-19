В Якутии освободили 140 дворовых территорий от подтопления

Для оказания помощи населению задействовали свыше 200 специалистов и 60 единиц техники различных ведомств и организаций

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. 140 дворовых территорий и 32 жилых дома в 5 населенных пунктах Якутии освободили от подтопления, вызванного дождевым паводком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки в 5 населенных пунктах освобождено от воды 140 дворовых территорий, в том числе 32 жилых дома. Остаются подтопленными 99 дворовых территорий, в том числе 62 жилых дома, в которых проживают 147 человек, в том числе 39 детей, на территории 3 районов и 1 участок дороги РАД "Оймякон", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Оймяконском районе наблюдается подтопление 70 дворовых территорий и 47 жилых домов, в Момском районе - 3 дворовых территорий, В Абыйском районе - 26 дворовых территорий и 15 жилых домов.

"Продолжается работа комиссий по подсчету ущерба и подтопленных объектов от дождевого паводка. На территории Якутии действует режим ЧС регионального уровня, уже началась работа по регистрации пострадавшего населения через "Госуслуги" для последующих выплат", - отметили в региональном ГУ МЧС.

Для оказания помощи населению задействованы свыше 200 специалистов и 60 единиц техники различных ведомств и организаций.