Ему и двум его подчиненным предъявлено обвинение в особо крупной растрате при строительстве защитных линий

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной бывшему главе управления капитального строительства (УКС) региона Алексею Сошникову и двум его подчиненным. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, новые фигуранты дела этапированы в Москву и арестованы.

"В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата). Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании всем троим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, кроме допрошенного до задержания в качестве свидетеля Сошникова, речь идет о его бывших подчиненных: руководителе управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларисе Стрелецкой и замначальнике по производству Андрее Решетько. Кроме того, в Москву этапирован ранее арестованный по этому делу новосибирский бизнесмен Сергей Петряков.

Как указано на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы, новые фигуранты дела были арестованы в пятницу в Мещанском районном суде. Судебные постановления никто из них в апелляции пока не обжаловал.

По этому делу 21 июня был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован. По версии следствия, Зайнуллин в составе группы с использованием служебного положения похитил не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей - лично. Денежные средства выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.

Также в СИЗО находятся три коммерсанта: Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Почти 1 млрд рублей

Вместе с тем, как сообщалось ранее, в производстве Останкинского суда Москвы находится гражданское дело по иску Генпрокуратуры РФ к Зайнуллину, Петрякову, Новикову, Боровкову, Зимину, Сошникову, компаниям "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв". Надзорное ведомство просит столичный суд взыскать с ответчиков солидарно 924 873 795,80 рублей, обратив их в доход Российской Федерации. В обосновании исковых требований указано, что Генеральной прокуратурой установлены факты коррупционного обогащения указанных лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны. В иске также говорится, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и в интересах третьих лиц, в том числе для заключения фиктивных договоров на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с фирмами-однодневками, а бизнесмен Петряков согласился перечислять откат в 7%, купив с многомиллионного аванса квартиру в Москве и автомобиль.

Подготовка дела к судебному разбирательству по гражданскому иску назначена на 28 июля.