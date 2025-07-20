Подросток отправился за табуном лошадей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Молния попала в 13-летнего подростка в Республике Тыва, когда он отправился за табуном лошадей. Мальчик погиб, сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК России.

"Установлено, что подросток находился на чабанской стоянке в Кызыл-Кожагар, где помогал родственникам присматривать за лошадьми. 19 июля около 18:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) он совместно с двоюродным братом направился, чтобы пригнать табун. Во время следования к чабанской стоянке по телу 13-летнего [мальчика] ударило молнией, после чего он погиб на месте", - сказано в сообщении.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.