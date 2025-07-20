Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Поезд Адлер - Гомель/Минск следует с задержкой более шести часов из-за повреждения контактной сети на станции Лихая в Ростовской области. Об этом сообщила компания "Белорусская железная дорога".

"По информации, поступившей от ОАО "РЖД", из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на станции Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд №301 Адлер - Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17:52 следует с задержкой более 6 часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается.