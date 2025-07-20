По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в частности, Шебекинский округ атакован с помощью 5 боеприпасов и 18 беспилотников, повреждены 5 частных домов, газовая труба, спецтехника, линия электропередачи, легковой автомобиль

БЕЛГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 55 боеприпасов и 67 беспилотников нанесли удары по 8 районам Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 13 беспилотников, 3 из которых сбиты", - написал он, добавив, что в округе повреждены 2 надворные постройки, частный дом и 2 автомобиля.

По информации главы региона, Шебекинский округ атакован с помощью 5 боеприпасов и 18 беспилотников, повреждены 5 частных домов, газовая труба, спецтехника, линия электропередачи, легковой автомобиль, надворная постройка, на территории предприятия повреждены 2 ангара, оборудование, 12 единиц техники, огнем уничтожен "Камаз". По Краснояружскому району выпущено 30 боеприпасов и 16 беспилотников, информация о последствиях уточняется.

По территории Белгородского района выпущено 12 беспилотников, повреждены частный дом, 8 транспортных средств, нежилое здание и коммерческий объект. Борисовский район атакован с применением 2 беспилотников, повреждены частный дом, 2 надворные постройки, грузовой и легковой автомобили.

По Валуйскому округу выпущено 3 беспилотника, повреждены 2 частных домовладения и автомобиль. Волоконовский район атакован 2 беспилотниками, пострадавших и повреждений нет.

"Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Последствий нет", - добавил Гладков.